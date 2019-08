“EGMS” è il nuovo sistema ideato dallo staff di Rossella Bussetti per realizzare un evento tecnologico e interattivo

Gli eventi sono sempre stati caratterizzati sia in passato che ai nostri giorni da un'attenta organizzazione composta da diversi elementi che si incastrano alla perfezione tra loro. Tutti questi elementi si uniscono insieme nel modo giusto e nel posto giusto, senza intoppi e secondo i piani per attuare un evento di successo. L'aspetto fondamentale per una corretta gestione è rappresentato dal coordinamento di tutte le diverse componenti di un evento: le persone coinvolte e i mezzi a disposizione.

Oggi grazie alla tecnologia è possibile risparmiare tempo nella realizzazione di un evento ma anche di gestire informazioni, agenda, pianificazione e tutto quello che concerne i processi organizzativi e gestionali di un evento. È il caso di “EGMS”, un software, ideato da un team di professionisti guidati da Rossella Bussetti, figura di spicco nel mondo dell’organizzazione di grandi eventi a livello nazionale ed internazionale. Stiamo parlando di un software, realizzato per soddisfare ogni aspetto dell'organizzazione di un evento.

“L'applicativo – ha spiegato Rossella Bussetti - è in grado di semplificare e integrare i processi organizzativi attraverso un sistema di tipo web-based, con applicazioni multi-utente e multi-posizione. Il sistema è accessibile anche ai meno esperti di programmaziomne informatica e fornisce agli utilizzatori un’esperienza immediata di condivisione. EGMS, oltre ad essere facile da utilizzare è personalizzabile e minimizza l’errore umano tagliando i costi fino al 40%”.