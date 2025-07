Il viceministro Rixi durissimo con la Provincia: "Dal prossimo anno voglio strade perfette altrimenti..."

"Sulle provinciali il prossimo anno voglio le strade perfette sennò mi inc...o".

Non le ha mandate a dire il vice Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi a margine dell'inaugurazione del nuovo ponte sul torrente Segno a Vado Liguria. Uno sfogo alla presenza del vicepresidente della Provincia Andrea Castellini, segno di un nervosismo nato dopo la lettera inviata lo scorso fine maggio a firma del presidente provinciale Pierangelo Olivieri alle massime rappresentanze istituzionali del territorio savonese e alla Regione Liguria, parlamentari, Presidente di Regione, Assessori competenti e Consiglieri Regionali, richiamando l’attenzione sugli effetti derivanti dai tagli alle risorse destinate alla sicurezza e manutenzione delle reti viarie provinciali.

La missiva traeva origine dall’Assemblea Nazionale dei Presidenti di Provincia, che si era tenuta a Roma il 15 maggio su convocazione dell’Unione delle Province d’Italia (UPI), nel corso della quale era emersa unanime la preoccupazione per le pesanti decurtazioni derivanti dalla recente Legge di Bilancio e dal decreto-legge “Milleproroghe”, che avevano colpito in modo trasversale tutti gli enti di area vasta.

In particolare, per il biennio 2025-2026, la Provincia di Savona — al pari delle altre Province italiane — si vedrebbe privata del 70% delle risorse inizialmente previste: su un importo complessivo di euro 3.430.182, il taglio ammonta a ben 2.401.127 euro, lasciando una residua disponibilità pari ad appena 1.029.054 euro. Su scala più ampia, per il periodo 2025-2028, su 8.575.454 euro complessivi, la decurtazione raggiunge i 4.116.218 euro, ovvero il 50% netto delle somme previste.

Con Olivieri che aveva richiesto un tavolo al Ministero dei Trasporti. La problematica a livelo nazionale però pare essere rientrata con il Mit che ha garantito il ripristino delle risorse.

Una lettera che comunque, visto lo sfogo, pare che Rixi non abbia apprezzato visto che è stata inviata da una Provincia gestita a maggioranza dal centrodestra.

Strade provinciali che comunque sia nella maggior parte dei casi necessitano di interventi urgenti visto che sono aperti ancora diversi cantieri che stanno continuando a creare disagi per la viabilità con un grande malcontento nei cittadini.