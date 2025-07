Alassio, riconoscimento del Comune per lo chef Stefano Grano di "Ral 3000 - Cucina di fuoco"

Nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale di Alassio si è svolto ieri, venerdì 11 luglio, un momento istituzionale organizzato dall'Assessorato al Commercio del Comune di Alassio per rendere omaggio a Stefano Grano, giovane chef del ristorante alassino “Ral 3000 – Cucina di fuoco”, recentemente insignito di due prestigiosi riconoscimenti a livello nazionale: il “Premio Emergente Chef” e il “Premio Speciale Sostenibilità”, conferiti da Witaly di Luigi Cremona e Lorenza Vitali in collaborazione con la Maestro Martino Academy diretta dallo chef Carlo Cracco.

A consegnare il riconoscimento del Comune di Alassio, ovvero una pergamena ufficiale, sono stati il sindaco Marco Melgrati e l’assessore al Commercio Franca Giannotta, che hanno desiderato sottolineare l’importanza di questo risultato non solo per la carriera dello chef Grano, ma anche per l’intera città e per la riviera di Ponente, come simbolo dell'eccellenza dei ristoratori che la Liguria sa esprimere, capaci di unire nel loro lavoro passione, spinta all'innovazione, scelta di materie prime di alta qualità sempre più spesso provenienti dal territorio e attenzione alla sostenibilità.a