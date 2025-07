Rifiuti abbandonati a Savona, una savonese: "Fino a quando i cittadini non si educheranno in maniera da eseguire delle semplici regole ci saranno sempre dei disagi"

"Vorrei semplicemente dire che fino a quando i cittadini tutti (perché presi singolarmente sono tutti bravi e perfetti e soprattutto la differenziata l'hanno sempre fatta) non si educheranno in maniera tale da eseguire delle semplici regole come utilizzare la chiave data in dotazione anziché gettare per terra di fianco ai bidoni, anche quelli condominiali, i sacchetti dell'immondizia, ci saranno sempre dei disagi.

Ora io non voglio entrare nel merito delle scelte eseguite da questa amministrazione o da quella precedente ma se una regola ci è stata data cerchiamo di seguirla non mi pare così difficile, considerato che Comune e Sea-s stanno cercando di venire incontro a tutti.

I problemi ci sono questo è risaputo, diciamo che se avessero messo al posto dei bidoni esistenti quelli con la tessera come nel centro forse ci sarebbero stati meno disagi e magari chissà ci arriveremo (costi permettendo), ma ora cerchiamo di fare la nostra parte mi sembra il minimo e soprattutto usiamo il buon senso, una volta si diceva il buon senso del padre di famiglia, ma io sono ormai anziana e non si usa più questo modo di dire".

Marina Giusto