Carcare, danneggia la casa di Babbo Natale e ci dorme dentro: cittadino algerino denunciato

Notte movimentata a Carcare, dove un cittadino di nazionalità algerina è stato fermato dai carabinieri dopo essere stato sorpreso a danneggiare la tradizionale casetta in legno di Babbo Natale allestita in piazza Genta.

L’uomo, una volta all’interno della struttura, si sarebbe messo a dormire, come hanno constatato i militari intervenuti sul posto. Le motivazioni dietro il gesto non sono ancora chiare e restano oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine, che stanno anche valutando l’entità dei danni causati alla struttura.

Il cittadino algerino è stato accompagnato in caserma e denunciato per atti di vandalismo e scasso. Questa mattina, anche il sindaco Rodolfo Mirri, si è recato presso la Stazione dei carabinieri per presentare formale denuncia.

"Questo episodio sottolinea l’importanza della presenza sul territorio delle forze dell’ordine e della collaborazione con le autorità competenti per mantenere sicuri gli spazi pubblici", ha commentato il primo cittadino, esprimendo preoccupazione e allo stesso tempo gratitudine per il tempestivo intervento dei militari.