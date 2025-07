Nuova apertura alle Fornaci: arriva "Mezzo Marinaio Savona" nei locali dell'ex "Da Andrea"

Ad un anno dalla chiusura della storica pizzeria "Da Andrea", nei locali delle Fornaci è presente un nuovo ristorante.

Ha infatti aperto in settimana in Corso Vittorio Veneto con una nuova gestione guidata dallo chef Marco Di Sisto "Mezzo Marinaio Savona" che rimanda al ristorante-pizzeria presente sull'Aurelia a Celle in località Roglio avviato dal 2009 e con ottimi riscontri da parte dei clienti.

"Valeva la pena riavviare l'attività, speriamo, siamo appena partiti - ha detto il titolare - Vedremo se riusciremo a bissare la realtà di Celle".

Da un'attività storica quindi che aveva salutato il quartiere dopo 44 anni ad una nuova che arriva a due passi dal mare fornacino.