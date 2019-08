Albissola, successo di pubblico per la mostra dedicata a Nicolò Poggi e Lina Poggi Assalini

Riscuote consensi dei pubblico, come testimoniato dal registro dei numerosi visitatori, la mostra “Nicolò Poggi e Lina Poggi Assalini.

Tradizione ed innovazione in ceramica”, a cura di Carla Bracco, Monica Bruzzo e Federico Marzinot, in atto, sino al 20 ottobre, ad Albissola Marina, al MuDA Biblioteca civica, in via dell'Oratorio.

Con l'esposizione di oltre settanta opere e di numerosi documenti d'epoca viene illustrata la vicenda della manifattura Poggi e dei titolari, ad Albisola, dalla seconda metà dell'Ottocento agli anni Settanta del secolo scorso.

La mostra è stata progettata dalla “Associazione Lino Berzoini” e realizzata con il contributo del Comune di Albissola Marina e di Coop Liguria.

Sabato 24 agosto, alle ore 21, sempre al MuDA Biblioteca Civica, avrà luogo un incontro su “La ceramica di Nicolò Poggi e Lina Assalini. Tra riscoperta della tradizione e innovazione”, nel quale gli studiosi Monica Bruzzo e Federico Marzinot proporranno contenuti ed aspetti inediti della mostra.