Il sindaco Ugo Frascherelli "sgonfia" il "Briga-Affaire": "Ottima sinergia tra pubblico e privato per tutelare l'evento"

“Mentre la minoranza parla senza cognizione di causa e tenta, purtroppo come suo costume, di strumentalizzare la cosa, l’Amministrazione ha già fatto 2/3 incontri con i privati ideatori dell iniziativa ed i loro tecnici. Finalità degli incontri: costruire il corretto percorso che legittimi la bella e lodevole iniziativa.

I privati hanno compreso la necessità e condiviso il modus operandi con spirito responsabile e collaborativo. Spiace che la minoranza trasformi un normale percorso amministrativo in una “bega politica”. Con queste parole il sindaco di Finale Ligure Ugo Frascherelli mette la parola "fine" alla polemica sull'evento giovanile a Le Manie già soprannominato il "Briga-Affaire".

Anche la famiglia Lovisolo interviene insieme all’Amministrazione: “Abbiamo da subito avviato colloqui con gli esponenti dell’Amministrazione per trovare insieme il corretto approccio. La nostra idea si è rapidamente trasformata e divenuta una bella realtà che siamo lieti ed orgogliosi essere piaciuta a residenti e turisti. Ma ci rendiamo conto che intorno a noi ci siano altre realtà, esigenze e quindi conseguenti disagi se non gestiti prima con azioni preventive. Siamo certi che con il supporto dei nostri tecnici, dell’Amministrazione e degli uffici preposti si possano creare i giusti presupposti per tornare a riaprire il Brighella. Auspichiamo che questo percorso non sia motivo di discussione politica visto la condivisione di intenti”, conclude la Famiglia Lovisolo.