Albenga, Riccardo Tomatis: "Il campo solare è un punto di riferimento fondamentale durante le vacanze estive"

Il candidato sindaco Riccardo Tomatis ha voluto sottolineare come l'amministrazione metta sempre i bisogni dei cittadini al centro, come nel caso del campo solare: "Nonostante le sfide economiche che stiamo affrontando, abbiamo deciso di non rinunciare al nostro campo solare".

"Sappiamo quanto sia importante questo servizio per bambini e famiglie, soprattutto per quelle in cui entrambi i genitori lavorano. È un punto di riferimento fondamentale durante le vacanze estive, offrendo ai bambini svago e divertimento, oltre ad un ambiente sicuro e stimolante".