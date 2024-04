Elezioni Finale, Maria Gabriella Tripepi: “Trasparenza sulle risorse per l’abbattimento delle barriere architettoniche”

“Rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, permettendo così il pieno sviluppo della persona. Questo ci insegna l'Art. 3 della nostra Costituzione e noi lo teniamo come punto di riferimento per realizzare il nostro programma. Ecco perché ci impegniamo nel segno della trasparenza verso i cittadini finalesi a far rispettare completamente la legge regionale che prevede di destinare il 10% delle risorse ottenute dagli oneri urbanizzazione per le opere sul territorio alla rimozione delle barriere architettoniche. I fondi per il sociale devono essere quanto meno raddoppiati per far fronte delle necessità di anziani, disabili e tutte le categorie fragili. Oltre alla scelta del nostro gruppo di aumentare i fondi destinati al sociale con le attuali disponibilità finanziarie del nostro Comune, attiveremo un ufficio preposto per accedere ai bandi a livello nazionale e le prossime risorse che arriveranno con i prossimi bandi del PNRR e non perdere opportunità importanti, come sta succedendo da anni e come già 5 anni fa richiedevo come candidata Sindaco”.