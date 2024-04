Maura Firpo si candida con la lista "Berlangieri Sindaco": "Metterò la mia esperienza al servizio della città"

“La mia scelta di candidarmi nella lista Berlangieri Sindaco alle prossime amministrative di Finale Ligure dell’8 e 9 giugno non mi consente più di ricoprire questo incarico che ho portato avanti con orgoglio per trentadue anni, ma continuerò a fare parte del Consiglio Maggiore con il ruolo di consigliere, così come previsto dallo Statuto”.

Maura Firpo, dopo l’annuncio della sua candidatura a sostegno di Angelo Berlangieri per le prossime elezioni comunali, lascia dopo trentadue anni la carica di Rettore del Centro Storico del Finale.

“Molti membri del Consiglio Maggiore condividono con me dal primo giorno questo lungo periodo di lavoro, fatto di tanti successi, alle volte problemi più grandi di noi, ma alla fine con soluzioni sempre trovate, con loro ho fatto progetti che poi ho visto sempre realizzati e con loro ho imparato la cosa più importante, a fare squadra”.

“A loro desidero dire grazie per non avermi mai lasciata sola anche quando il mio ruolo mi ha messa di fronte a grandi responsabilità. Il Centro Storico del Finale fa parte della mia vita, mi ha dato tanto e ho imparato tanto: mia madre Liana è tra i soci fondatori e tutta la mia famiglia ne fa parte. Al Centro Storico nel 1991 ho incontrato mio marito Roberto e nel 2000 durante il palio ho rischiato di fare nascere mia figlia in una tenda, nata poi qualche giorno dopo. Indubbiamente questa associazione è parte di me e l'esperienza maturata è grande”.

“La mia decisione di dimettermi è dettata dalla certezza della continuità e la sicurezza di lasciare il mio ruolo in buone mani, quelle di Ludovica Lena che avrà sempre il mio appoggio e il mio sostegno”.

“Per me è giunto il momento di mettere a servizio della città tutta la mia esperienza, il mio piacere di stare tra la gente, la mia capacità di ascolto e la volontà di mettermi al servizio del prossimo, con l'amore e il forte senso di appartenenza che da sempre nutro per Finale Ligure”.