Inceneritore, "Cairo in Comune" sullo studio RINA: "Quali sono i criteri che rendono il nostro territorio idoneo ad ospitare l'impianto?"

Il gruppo di opposizione "Cairo in Comune" solleva nuovi interrogativi riguardo all'ipotesi di un inceneritore sul territorio cairese.

"Questa proposta è emersa in relazione al Piano Regionale di gestione dei rifiuti per la Liguria, che contempla la necessità di tale impianto per chiudere il ciclo dei rifiuti. Tanto l'assessore regionale all'ambiente, Giacomo Giampedrone, quanto il Presidente della Provincia, Pierangelo Olivieri, hanno pubblicamente indicato che Cairo potrebbe essere la sede ideale per tale impianto, senza mai smentire tali affermazioni", spiegano dall'opposizione.

"Ora, anche lo studio commissionato al RINA dall'Agenzia regionale per i rifiuti, presieduta dall'ex sindaco di Vado Ligure Monica Giuliano, ha indicato il nostro comune tra le cinque aree liguri idonee alla realizzazione di un inceneritore. Questa presentazione è avvenuta durante una conferenza stampa il 24 aprile scorso".

"Sulla base di quali criteri e con quali argomentazioni?" - si chiedono i consiglieri comunali Giorgia Ferrari e Lisa Tortarolo. "Non abbiamo già dato abbastanza in termini di rifiuti e inquinamento?".

"E' evidente ormai che non si tratta solo di indiscrezioni giornalistiche, come più volte ha sostenuto il sindaco Lambertini durante i Consigli comunali nei quali si è discusso del tema, ma di un'ipotesi sempre più realistica. Sul tema abbiamo depositato questa mattina un'interrogazione al primo cittadino, anche nella sua qualità di consigliere provinciale con delega all'Ambiente, e alla giunta per conoscere il contenuto dello studio", concludono da "Cairo in Comune".