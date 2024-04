Gilardi (Vado, Prima) inaugura il point elettorale: "Ascolto e trasparenza alla base del nostro progetto per la comunità"

Domani mattina, sabato 27 aprile alle ore 11 in via XI Febbraio 12, verrà inaugurato il Point elettorale di “Vado, Prima”, un luogo aperto alla cittadinanza, per proseguire il percorso di ascolto avviato in queste settimane.

L’obiettivo è avere uno spazio fisico per dialogare con cittadini, commercianti, associazioni, famiglie, per sviluppare una proposta condivisa per l’amministrazione della nostra comunità nei prossimi anni, mettendo al centro i bisogni e le necessità dei vadesi.

“Vado, Prima” è un gruppo eterogeneo di donne e uomini, che si mettono a disposizione per costruire la Vado dei prossimi anni, mettendo al centro del progetto ascolto e trasparenza. Un gruppo che mi ha dato fiducia ed è pronto ad affrontare la sfida elettorale del prossimo giugno con grande senso di responsabilità e coraggio.

L’inaugurazione del Point è una tappa fondamentale di incontro con la comunità, che verrà seguite da altre iniziative nel centro città e nelle frazioni. E' fondamentale confrontarsi con la cittadinanza sulle priorità che abbiamo individuato: la transizione ecologica, la tutela dell’ambiente, la difesa del lavoro, il supporto ai servizi sociali, al commercio e interventi mirati per il decoro urbano.