Savona, ritorna la manifestazione "Un Fiume di Colori", assessore Zunato: "La città rivive anche grazie ai suoi commercianti"

Non termina con agosto la #Savonadavivere : il 7 Settembre alle ore 19.30 nei giardini di Via delle Trincee si terrà infatti la manifestazione "Un Fiume di Colori"- giunta alla sua seconda edizione dopo il grande successo avuto lo scorso anno - con "Cena in Color", frutto della collaborazione tra il Comitato dei Commercianti di Villapiana e l'Assessorato allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive rappresentato e gestito dalla Dottoressa Maria Zunato.

"Questo è un ulteriore esempio di quanto sia fruttuosa questa collaborazione tra le parti - afferma l'Assessore Zunato - Savona rivive anche grazie ai suoi commercianti che testimoniano costantemente l'impegno a promuovere la nostra bella città, non solo per i turisti ma anche per gli stessi residenti."

"La volontà precipua sottesa a questa forte e costante collaborazione è quella di valorizzare quartieri e periferie nell'ambito di un approccio multiprogettuale, che lasci ampio respiro alle creatività ed allo spirito d'iniziativa dei nostri esercenti, in un ideale tour che faccia riscoprire, anche a coloro che ci vivono, scorci, angoli, sapori ed ospitalità della bella Savona" chiosa l'Assessore Zunato.