Tpl, incontro presidente-sindacati: chiesta la revoca dello sciopero

Un incontro interlocutorio tra il nuovo presidente di Tpl Simona Sacone e i sindacati per trattare i temi fondamentali delle assunzioni, la sicurezza e la manutenzione dei mezzi, al centro proprio dello sciopero previsto per il prossimo lunedì 9 settembre dalle 10.15 alle 14.15.

"Ci è stata chiesta la revoca dello sciopero, ma ci sono dei motivi sostanziali per il quale è stato proclamato, allora è stato fissato un incontro con la rsu per il prossimo lunedì 2 settembre alle 9.30, se si trova una quadra e il nuovo cda ha gli strumenti per rispondere alle esigenze, la richiesta verrà accolta" spiega Giuseppe Gulli, segretario regionale Uil Trasporti presente all'incontro insieme ai colleghi della Cgil, Cisl e Faisa.

"C'è la necessità poi di giungere ad un piano aziendale ma ovviamente loro attenderanno l'assemblea dei soci e l'azienda dovrebbe riceverà gli indirizzi per l'affidamento in house" continua Gulli che conferma la convocazione dell'assemblea per il prossimo martedì 10 settembre.