Stanno per partire i corsi Unisavona 2019-2020

Anche quest'anno il settore cultura del Comune di Savona organizza i corsi dell'Unisavona.

Giunti alla 34esima edizione i 33 corsi di tipo multidisciplinare hanno l'obiettivo di favorire approfondimenti culturali nel contesto di una aggregazione sociale; comprendono lezioni-conferenze e laboratori pratici attivati a partire dal mese di Gennaio 2020con possibilità di iscrizione dal mese di Novembre 2019 presso l'atrio comunale.

“L'attività dell'UniSavona testimonia un grande impegno per mantenere viva e accessibile la cultura in città- spiega l'Assessore alla Cultura Doriana Rodino- viva perché offre corsi su argomenti molto diversi, accessibile perché per frequentare i corsi non è necessario alcun titolo di studio, è sufficiente la maggiore età”.

L'offerta è varia, con particolare attenzione alla storia dell'arte, con un corso dedicato ai grandi maestri savonesi e un altro all'arte contemporanea; il “viaggio” sulla via della seta e la storia ellenistica si affiancano alla filosofia, alla musica e alle frontiere della fisica.

E ancora si spazia dalle lingue straniere alla danza, dalla musica alla teologia, dall'arte all'economia: tra le sette nuove proposte troviamo il corso di “Restyling del mobile e dei complementi d'arredo”, che conferma la collaborazione, iniziata lo scorso anno, con gli artigiani della P.articelle; “Avvio al gioco del golf” e “Studiare per non invecchiare: nuove frontiere dell'educazione” solo per citarne alcuni. Tra gli otto corsi a numero chiuso non mancano l'informatica e l'enogastronomia.