Albisola, riaprirà il 19 luglio la piscina di Luceto ma non mancano le polemiche degli albisolesi

La piscina all'aperto di Luceto aprirà al pubblico sabato 19 luglio.

Questo l'annuncio del vicesindaco e assessore Luca Ottonello ma non mancano le polemiche degli albisolesi che aspettavano l'apertura da più di un mese.

Le tempistiche si sono allungate in quanto il primo aggiudicatario non aveva presentato una documentazione necessaria e per la seconda società sportiva si erano verificati alcuni ritardi nelle tempistiche di aggiudicazione.

"La procedura si è protratta a seguito dell'esclusione del primo proposto aggiudicatario e attivando le verifiche del secondo che sono in fase di conclusione" aveva detto Ottonello alla fine di giugno.

L'impianto riaprirà quindi al termine dei lavori di sistemazione e preparazione a seguito dell'assegnazione al nuovo concessionario risultato dalla procedura ad evidenza pubblica.