Dalle Guardie Zoofile Gadit le indicazioni per segnalare situazioni di pericolo per animali

“All’interno della nostra associazione operano con impegno e serietà un gruppo di Guardie Zoofile formate per intervenire in situazioni di male gestione o maltrattamento di animali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Vogliamo oggi fare chiarezza su un tema delicato, spesso oggetto di equivoci: le segnalazioni anonime”.

Lo scrivono in una nota le Guardie Zoofile Gadit.

“Non accettiamo segnalazioni anonime per diversi motivi – spiegano -, primo fra tutti la necessità, in alcuni casi, di poter ricontattare il segnalante per ulteriori informazioni, chiarimenti o aggiornamenti utili a verificare e accertare i fatti. Comprendiamo che molte persone possano essere restie a fornire i propri dati per timore di ritorsioni, ma ci teniamo a ribadire con forza che i dati personali dei segnalanti non vengono mai divulgati, né alle persone segnalate né ad altri esterni. Siamo legalmente tenuti alla tutela della privacy di tutti i soggetti coinvolti, e ogni segnalazione è trattata nel pieno rispetto della riservatezza”.

“Per questa stessa ragione, non possiamo fornire aggiornamenti sull’esito o sullo stato delle segnalazioni, a tutela della privacy del soggetto segnalato”.

Per inviare una segnalazione, è possibile compilare il modulo Google, facile e veloce, disponibile a QUESTO LINK ; scrivere alla mail con oggetto SEGNALAZIONE a gaditsv@gmail.com oppure contattare i numeri 370.3349391 - 340.2892728 per fissare un appuntamento presso gli uffici delle Guardie Zoofile sito in Via Bologna 1 c/o Comando di Polizia Locale di Albenga.

“Ai segnalanti chiediamo collaborazione e fiducia: tutte le segnalazioni ricevute vengono valutate con attenzione e serietà, ma non verranno prese in considerazione lettere anonime, messaggi senza contatti o biglietti privi di indicazioni specifiche. Difendere gli animali è un dovere condiviso – concludono -: grazie per il vostro aiuto, nel rispetto delle regole e della fiducia reciproca”.