Ampliamento del cimitero di Lega, approvato il progetto per il secondo lotto

La giunta comunale di Albenga ha approvato il progetto redatto dall’Ing. Andrea Alessandri relativo al secondo lotto dell’ampliamento interno del cimitero di Leca, che prevede la sopraelevazione delle due batterie di loculi inaugurate nel 2021. Un’opera che nasce dall’esigenza concreta di ampliare gli spazi cimiteriali per far fronte alle necessità della popolazione.

Il sindaco Riccardo Tomatis afferma: "Questo intervento permetterà di rispondere a un’esigenza importante per la nostra città. È fondamentale sottolineare che i lavori comprenderanno la sopraelevazione dei loculi esistenti con la realizzazione di 210 nuovi loculi, la sistemazione degli ossari e l’installazione di due ascensori per facilitare l’accesso ai piani superiori del cimitero. Attraverso il progetto che abbiamo approvato in Giunta, potremo ora avviare le procedure per l’apertura di un mutuo, così da realizzare l’opera nei tempi previsti".

Il progetto rappresenta un passo importante nel più ampio disegno di razionalizzazione e ammodernamento del sistema cimiteriale della Città delle Torri. A tal proposito, si segnala che è stato approvato dal Consiglio comunale il nuovo Piano Cimiteriale del Comune di Albenga, nonostante il tentativo iniziale da parte della minoranza di far mancare il numero legale per bloccarne l’approvazione. Un gesto che avrebbe avuto conseguenze dirette sui cittadini, ostacolando la possibilità di avviare concretamente le fasi successive per la realizzazione di opere fondamentali e attese.