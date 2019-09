Dal 4 al 6 ottobre Savona "capitale" degli Alpini

"Un onore accoglierli: le Penne Nere sono un elemento fondante della nostra Storia e della nostra Identità. Sarà una splendida occasione per Savona" affermano gli assessori Arecco, Zunato e Levrero che, insieme all'assessore allo Sport, Manifestazioni e Spettacolo Maurizio Scaramuzza - che da un anno ci lavora - stanno facendo un vero lavoro di squadra per l'organizzazione dell'evento, la cui sicurezza, stante l'elevato numero di presenze attese in città, è coordinato da S.E. il Prefetto.