Savona, con le piogge forti ecco i bidoni condominiali galleggianti

Molti savonesi, bollati come disfattisti o qualunquisti lo avevano predetto: "Già è un disastro con i vecchi cassonetti. Chissà quando ci saranno i bidoni condominiali". E infatti è bastato il primo temporale estivo, con i soliti allagamenti nella parte di città verso il mare che comprende via XX Settembre, via Bussero, via Giusti e limitrofe, per vedere i bidoni condominiale mettersi a galleggiare per le vie.

Una situazione che era stata paventata da più residenti e documentata con tanto di foto. Ma c'è anche chi vuole vedere il bicchiere mezzo pieno. "Pensa se ci fossero stati i mastelli - dice un savonese - decine di piccoli contenitori che galleggiano per le vie".

E c'è chi va oltre, lanciando l'idea della corsa nell'acqua a caccia del mastello. Premio uno sconto sul Tari ai primi tre che lo recuperano.