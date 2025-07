Allagamenti nel condominio di via Istria. Arte Savona: "Provveduto immediatamente a mettere in sicurezza gli alloggi, ci scusiamo per il disagio"

"A seguito dei danni causati dal violento acquazzone che ha colpito il nostro cantiere di via Istria, Arte Savona ha provveduto immediatamente con i propri tecnici e grazie al lavoro e alla collaborazione dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale, a mettere in sicurezza gli alloggi e trovare una sistemazione temporanea alle famiglie che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni".

A dirlo l'amministratore unico di Arte Savona Alessandro Revello che nel primo pomeriggio ha effettuato un sopralluogo nello stabile che ha subito imponenti allagamenti. Cinque le famiglie che sono state evacuate a seguito di danneggiamenti nelle loro abitazioni all'ultimo piano.

"I lavori riguardavano la riqualificazione energetica dell'immobile con il recupero del sottotetto, abbiamo scelto di eseguire questi lavori in un periodo estivo proprio per la natura dell'intervento - ha continuato Revello -

Siamo riusciti a trovare alloggio in hotel a tutte le persone e l’Azienda si sta occupando delle loro necessità più importanti".

"Con l'occasione teniamo a ringraziare i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale e il nostro personale Arte intervenuto e attualmente ancora operante in via Istria, e chiediamo scusa per il disagio" conclude l'amministratore unico.