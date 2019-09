Roccavignale, lavori in corso per il distributore del latte (FOTO)

La comunità di Roccavignale avrà il suo distributore del latte. Come riportato dalla nostra redazione nel mese di luglio, la giunta comunale guidata dal sindaco Amedeo Fracchia ha approvato una convenzione con la Federazione Coldiretti di Savona. Il distributore (i lavori sono in corso) troverà posto in piazza delle Magnolie.

L'obiettivo dell'amministrazione Fracchia è la promozione di iniziative volte a favorire i consumi delle famiglie, con una particolare attenzione al consumo degli alimenti di primaria importanza quali il latte. Il tutto tramite il sistema della cosiddetta filiera produttiva agro-alimentare “corta”, caratterizzata da un numero limitato e circoscritto di passaggi produttivi. In particolare attraverso l'intermediazione commerciale tramite la quale si possono ottenere prodotti finali destinati alla vendita a prezzi più competitivi e di maggiore qualità.

Coldiretti Savona ha proposto di garantire il servizio di distribuzione automatica del latte “crudo” tramite aziende agricole proprie associate e convenzionate, mediante l’installazione di un distributore di latte “crudo” con annesso distributore di bottiglie.