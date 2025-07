Carcare, due anni di mandato: l’amministrazione Mirri incontra i cittadini

Buona partecipazione alla riunione pubblica organizzata dalla maggioranza consiliare guidata dal sindaco Rodolfo Mirri, svoltasi ieri sera per fare il punto sui primi due anni di amministrazione. L’incontro – iniziato alle 20:40 e conclusosi intorno alle 23:30 – ha registrato una sala gremita e attenta, con cittadini rimasti fino alla fine per ascoltare, intervenire e confrontarsi con l’amministrazione.

"È stata un’occasione importante per raccontare come abbiamo trovato il Comune, cosa è stato fatto in questi anni e cosa intendiamo realizzare nei prossimi – ha spiegato il sindaco Mirri –. Come promesso in campagna elettorale, organizzeremo ogni anno una o due assemblee pubbliche per tenere informata la cittadinanza. Quando ci saranno progetti rilevanti per Carcare, convocheremo incontri specifici per ascoltare il parere dei cittadini".

Nel corso della serata sono stati illustrati anche numerosi piccoli interventi realizzati sul territorio, spesso con fondi contenuti ma dall’impatto significativo. "Si tratta di lavori da 10-15mila euro ciascuno che, sommati, rappresentano cifre importanti – ha sottolineato Mirri –. Un esempio concreto è la sostituzione delle griglie stradali con modelli di nuova generazione ad incastro, più facili da rimuovere in caso di interventi di pulizia"

Ampio spazio è stato dedicato alle domande e alle segnalazioni del pubblico, con particolare attenzione alle esigenze delle periferie, alla manutenzione del cimitero e alla necessità di risposte tempestive da parte degli uffici comunali. "I cittadini devono sapere che, durante gli orari di apertura, gli uffici comunali sono sempre accessibili senza bisogno di appuntamento", ha concluso il sindaco.