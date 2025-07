Lampi di luce misteriosi nel cielo nell'entroterra di Savona: torna l’ipotesi UFO

Nuove segnalazioni di oggetti volanti non identificati, più comunemente conosciute come "UFO", nel territorio savonese. A riportarle è l’Associazione Ricerca Italiana Aliena, fondata e presieduta dall’ufologo Angelo Maggioni, da anni impegnato nello studio del fenomeno.

Secondo quanto riportato da alcuni testimoni locali, l’oggetto osservato sarebbe stato di forma sferica, di colore bianco intenso e avrebbe emesso un lampo di luce durante il suo rapido passaggio nel cielo. I racconti, provenienti da zone diverse del savonese, sembrano convergere nella descrizione dell’evento, rendendo l’avvistamento particolarmente interessante per gli studiosi del settore.

- spiega Maggioni -

Particolarmente degno di nota, secondo l’ufologo, è "il comportamento anomalo dell’oggetto durante la sua traiettoria: avrebbe infatti prodotto un flash improvviso, di intensità superiore alla sua luminosità media, lasciando sorpresi gli osservatori".

L’associazione non esclude del tutto l’ipotesi che si possa trattare di un fenomeno astronomico naturale, come ad esempio il brillamento di un satellite artificiale. Tuttavia, precisa che "tali eventi sono rari, e i flash potrebbero derivare da specifiche condizioni di riflessione solare sui pannelli dei satelliti, in coincidenza con l’angolazione della luce rispetto alla curvatura terrestre. In questo caso, l’effetto durerebbe solo una frazione di secondo".

Il savonese, del resto, non è nuovo a fenomeni inspiegabili. "La zona vanta una lunga storia di avvistamenti UFO - ricorda Maggioni - tra cui il celebre racconto di un presunto UFO crash al largo dell’Isola di Bergeggi nel 1974, e gli straordinari episodi documentati a Sassello".

L’associazione continuerà a monitorare la situazione e invita "chiunque abbia osservato fenomeni simili a segnalare l’esperienza attraverso i propri canali ufficiali".