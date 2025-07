Raccolta rifiuti a Savona, dalla stazione cassonetti strabordanti e un cumulo di rifiuti

Cassonetti strapieni e un cumulo di sacchi di spazzatura, plastica, lattine e altri materiali.

È la situazione de cassonetti nei pressi della stazione ferroviaria, dalla strada laterale destinata ai mezzi di soccorso che da piazza Aldo Moro porta al tunnel di accesso ai binari e dove vengono parcheggiati i mezzi di servizio. Una situazione fino ad ora mai vista in città e che riguarda l'Oltreletimbro dove il nuovo sistema di raccolta è partito da lunedì.

"Ho fatto le foto e le manderò in comune - dice un savonese - ma non so con chi prendermela, se con la società che non passa a raccogliere o con chi abbandona così i rifiuti. Una cosa e certa, così non va bene".

Un pessimo biglietto da visita della città per chi arriva a Savona in treno, tra chi resta meravigliato ma tira dritto e chi scatta foto che diffonde sui social.