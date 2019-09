Albenga: porte aperte alla "Visual School" per chi vuole imparare l’arte del fumetto, del cinema, della grafica, del web e della scrittura creativa

Lunedì 9 settembre, a partire dalle ore 16.00 e fino alle 19.30, nella stupenda cornice della sede di Palazzo Scotto Niccolari, in Via Medaglie D’oro 7, Visual School, Scuola di Arti Grafiche e Audiovisive, apre le porte a tutti gli interessati per permettere un incontro diretto con i docenti e presentare le novità del nuovo anno scolastico che inizierà a fine settembre.

La scuola, che inizia il quinto anno di attività, può vantare una nutrita varietà di corsi che coprono le nuove professionalità legate all’arte, al web e al digitale, tutti settori che ricevono più richieste dal mercato attuale.

Non è un caso, infatti, che un elevatissimo numero di ragazzi che frequentano la struttura abbiano iniziato a lavorare anche prima della fine del biennio.

Durante l’open day, si potranno avere informazioni su tutti i percorsi formativi direttamente chiacchierando con i docenti: Grafica, Fumetto, Web Design, Video Making, Fotografia, Sviluppo App, Sceneggiatura, Scrittura creativa, Tatuaggio, Social Media Strategy, Make-Up Artist Pro, Animazione per siti internet e cartoni animati, Programmazione di Videogames.