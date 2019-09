Raccolta di mozziconi in spiaggia: Albisola e Assonautica Savona continuano a diffondere le "buone pratiche"

Martedì 3 settembre i cercatori di mozziconi si sono ritrovati nella centralissima spiaggia libera attrezzata “La Marinella”. Una giornata splendida ed una grande partecipazione. Per il Comune di Albisola Superiore erano presenti la consigliera Enrica Buldrini Verney ed il vicesindaco Roberto Gambetta. Tra i volontari anche alcuni ragazzi stranieri richiedenti asilo (ex SPRAR) ed un rappresentante del WWF. Assonautica Provinciale di Savona era presente con quindici soci, tra i quali anche tre membri del Consiglio Direttivo. Nel sodalizio, partner del progetto europeo PORT-5R per una gestione sostenibile dei rifiuti nei porti del Mediterraneo, il problema dell'ecologia è molto sentito e viene colta ogni occasione per diffondere le “buone pratiche”.

La centralità della spiaggia ha dato occasione di incontrare un gran numero di persone, sono stati distribuiti volantini della campagna di sensibilizzazione #nomozziconiaterra #ilmaretiringrazia nei negozi di Via 4 Novembre ed in alcuni stabilimenti balneari sul lungomare, oltre ai portacenere tascabili con il logo del progetto PORT-5R Quando un certo comportamento sbagliato diventa un'abitudine condivisa quasi da tutti sembra perdere l'impatto negativo, finisce per lasciarci indifferenti. E' ciò che succede con i mozziconi di sigaretta che vengono abbandonati ovunque e sembra che nessuno li veda.

Su una rivista che tratta di ecologia è scritto: “Proviamo a riflettere e domandiamoci perche' se notiamo qualcuno che getta un pacchetto di sigarette vuoto per terra lo additiamo come maleducato mentre se getta il mozzicone non ci facciamo caso. Quindi gettare per terra l'involucro e' un gesto incivile mentre il contenuto dell'involucro no".

Prossimamente nel Comune di Albisola Superiore, come già avviene in altre località, verrà multato chi getta i mozziconi. Le sanzioni non saranno però sufficienti a far perdere questa cattiva abitudine se non cesserà l'indifferenza con la quale viene visto il gesto incivile di gettare il mozzicone a terra. E' perciò necessario che ognuno diventi paladino del rispetto dell'ambiente, comportandosi in modo adeguato e spingendo gli altri a fare lo stesso. Il prossimo appuntamento con #inspiaggiasenzafiltri è per martedì 10 settembre alle ore 9, nuovamente alla spiaggia “La Marinella” di Albisola Superiore.