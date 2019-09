Spotorno, sorpreso nei vicoli mentre vende cocaina: arrestato spacciatore albanese

Non si ferma l’azione preventiva e repressiva in ambito sicurezza dei carabinieri. Nella notte appena trascorsa, infatti, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Savona hanno arrestato B.E., 29enne albanese per spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante lo svolgimento di uno specifico servizio coordinato finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti insieme alle pattuglie di Vado Ligure e Spotorno e a personale in borghese, i militari hanno notato il giovane, conosciuto alle forze dell’ordine per reati specifici, aggirarsi a piedi per le vie di Spotorno, in particolar modo nelle zone della cosiddetta “movida”.

Insospettiti dalla sua presenza in quei luoghi, hanno deciso di seguirlo e osservarne il comportamento notando il 29enne, cedere in un vicolo un pacchetto ad una ragazza dietro corrispettivo in denaro.

Immediatamente fermati e perquisiti, su B.E., i carabinieri hanno rinvenuto circa 6 grammi di cocaina già suddivisi in 11 dosi pronte per essere cedute e 1950 euro in contanti verosimilmente provento dell’attività di spaccio. Altri 16 grammi di cocaina e un bilanciano di precisione, sono stati recuperati nell'abitazione nella sua abitazione. Sulla ragazza invece, i militari dell'Arma hanno rivenuto solo la dose di cocaina acquistata poco prima pari a circa 1 grammo Il tutto è stato sequestrato.

Per B.E. è scattato l'arresto e il carcere presso la casa circondariale di Genova. La ragazza invece, è stata segnalazione alla Prefettura quale consumatrice.

Nel corso del servizio poi, si sono aggiunte altre tre segnalazioni alla Prefettura di altrettanti consumatori di droghe varie e due veicoli sequestrati per violazioni alle norme del codice della strada.