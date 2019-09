Savona, l'assessore Roberto Levrero: "Se facciamo squadra, Savona non avrà più zone a rischio"

"Da lunedì prossimo partirà la parte operativa del controllo di vicinato di Piazza del Popolo, per questo incontrerò i referenti indicati dal Comitato, che ringrazio per la preziosa collaborazione. L'apporto dei privati è fondamentale - Prosegue Levrero - non solo per la segnalazione delle criticità, ma anche per poter effettuare la videosorveglianza: sono infatti i privati cittadini e le imprese che dobbono sostenere gli oneri dell'acquisto delle telecamere, costi tuttavia esigui se ripartiti su più persone e, soprattutto, se effettuati a fronte di uno studio, con i nostri tecnici, che ne individui i requisiti e le zone obiettivo dove porle, affinchè con una corretta progettazione si abbia una resa ottimale nella copertura, a fronte di un acquisto minimo di tvcc, il cui costo è comunque sensibilmente sceso negli ultimi anni".