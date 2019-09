Arte e cultura sono protagoniste di questo weekend in provincia di Savona

Questo è l’ultimo weekend che saluta l’estate prima dell’avvento dell’autunno. Ma la Riviera Ligure è ancora viva e ricca di eventi e di proposte.

ALASSIO - Sabato 21 settembre arriveranno, via mare, ad Alassio, le reliquie di San Padre Pio da Pietrelcina. Verranno accolte dalla cittadinanza alle ore 16,30 alla cima del Pontile Bestoso e saranno trasferite presso la chiesa parrocchiale di S. Ambrogio con il percorso: vico al Molo – piazza Matteotti – via Milite Ignoto – piazza S. Ambrogio. Rimarranno esposte alla devozione dei fedeli – nelle ore di apertura della chiesa – fino a lunedì 23 settembre alle ore 18,30.

ALBENGA – Il 21 e 22 settembre si entra nel pieno della “Settimana della gentilezza”. Il programma completo QUI.

ALBENGA - Domenica 22 settembre, dalle ore 10.30 alle ore 19.00 in Piazza Europa torna Albenga Street Festival, per un Gran Finale che riunisce tutte le discipline presentate durante la rassegna svolta tra la primavera e l’estate. Dopo l’appuntamento conclusivo di giugno, gli atleti, gli appassionati e gli esperti che avevano partecipato alla rassegna hanno chiesto a gran voce a YEPP Albenga una data in più in cui poter partecipare tutti insieme. Questo ideale di condivisione e di comunità di valori che sta alla base dello sport è fondamentale anche per YEPP, che ha risposto positivamente alla chiamata.

ALBENGA – Il Rotary Club Albenga dedica due giorni alla prevenzione e cura dell’osteoporosi. Il doppio appuntamento si apre sabato 21 settembre, alle ore 17.00, presso l'Auditorium San Carlo di Albenga, con la conferenza del dott. Giuseppe Corvaglia, dirigente medico presso la Struttura Complessa di Recupero e Rieducazione Funzionale dell'Ospedale Santa Corona, e della dott.ssa Ambra De Capitani, fisioterapista. Gli esperti dialogheranno con il dott. Claudio Dodero e forniranno un inquadramento teorico ed esempi pratici per la prevenzione dell’osteoporosi. Domenica 22 settembre, presso la Croce Bianca di Albenga (ore 9-12, 15-19) i medici del Rotary Club eseguiranno una MOC gratuita e aperta a tutti. La MOC (mineralometria ossea computerizzata) è un mezzo per la misura della densità minerale ossea e consente di accertare lo stato di salute dei pazienti visitati, permettendo di evidenziare l’insorgere dell’osteoporosi.

ALBISOLA SUPERIORE - Domenica 22 settembre, dalle 9.00 alle 20.00, si svolgerà l’edizione 2019 dello “Yoga and holistic fest” a cura del Dipartimento di scienze e tecniche olistiche, in collaborazione con Indaco eventi e Patrizio Lai, patrocinato dall’Assessorato al Turismo del Comune di Albisola Superiore e da World Yoga Alliance (WYA). L’evento si terrà nella suggestiva cornice del Parco dell’Accoglienza presso il Santuario N.S. della Pace, in via della Pace 301 ad Albisola Superiore, un luogo d’eccellenza per la meditazione e le discipline olistiche ad essa collegate. Nel grande polmone verde si avvicenderanno scuole ed associazioni nonché professionisti dei vari settori ed esperti in materia di salute e benessere.

ALBISOLA SUPERIORE - Domenica 22 settembre 2019, alle 21.15, nell’area archeologica di Alba Docilia, in piazza Giulio II ad Albisola Superiore, andrà in scena Antonella Prenner, scrittrice e latinista, con lo spettacolo teatrale “I Greci, i Romani, la Luna e il cielo”.

ALBISSOLA MARINA – Al via il progetto "30 all'ora": un evento dedicato alla sicurezza stradale. Domenica 22 settembre, sul Lungomare degli Artisti a partire dalle ore 15, stand espositivi, simulazioni di guida sicura ed il grande Show di motociclismo acrobatico ad alto tasso spettacolare di Vanni Oddera.

ALBISSOLA MARINA - Come nel resto d’Italia, anche ad Albissola Marina sabato 21 e domenica 22 settembre si svolgeranno le GEP ovvero le Giornate Europee del Patrimonio. Il tema che è stato scelto per l’edizione 2019 è “Un due tre… Arte! Cultura e intrattenimento”: quest’anno il MiBAC si è posto come obbiettivo quello di far riflettere sul benessere che possiamo assorbire dall’esperienza culturale e sui benefici che la fruizione del patrimonio culturale può indicare in termini di divertimento, condivisione, sperimentazione ed evasione. Per quanto riguarda il territorio albissolese, in queste due giornate le tre sedi comunali del MuDA, Museo Diffuso di Albissola Marina, offriranno l’opportunità di scoprire gratuitamente particolari e segreti della scultura ceramica attraverso le quattro incredibili mostre presenti nelle tre sedi: antichi maestri e sperimentatori contemporanei per un ampissimo ventaglio di possibilità espressive attraverso l'argilla.

ANDORA - La coltivazione dei Bonsai, ma anche l’affascinante mondo delle composizioni erbacee, dell’arte e della musica giapponese sono protagoniste del Festival del Bonsai di Andora, in programma il 21 e 22 settembre 2019 nel parco delle Farfalle. La manifestazione organizzata dal Comune di Andora con Drynemetum, Associazione Culturale Bonsai No Profit, con il patrocinio del Consolato Generale del Giappone a Milano e in collaborazione con l’Associazione Pro Loco Andora e l’Associazione Albergatori Andora, oltre alla grande esposizione di bonsai pregiati, propone al pubblico work shop con esperti, dimostrazioni e una ricca mostra mercato con i maggiori produttori italiani ed europei.Il Festival è ad ingresso libero.

ANDORA - Il primo concerto al Palazzo Tagliaferro di Andora del duo Paola & Chantalle, voce, pianoforte e arpa celtica è in programma per sabato 21 settembre alle 21.00. Il Duo Paola & Chantalle si è formato nel 2009 in seno alla frequentazione del Corso Triennale in Musicoterapia patrocinato dalla Facoltà di Scienze Psichiatriche di Genova. L’incontro tra queste due musiciste, già affermate interpreti del repertorio solistico dei rispettivi strumenti, ha riscosso un immediato successo per la grande affinità creativa delle loro personalità e per l’intesa musicale.

CALICE LIGURE - Il Museo d'Arte Contemporanea Casa del Console, membro dell’Associazione Nazionale Piccoli Musei, è lieto di ospitare la mostra fotografica di Gero Lomnitz dedicata alle formazioni rocciose e al loro linguaggio, la cui inaugurazione è in programma sabato 21 settembre 2019 alle ore 17.30.

FINALE LIGURE - “Mare Inquieto” è il titolo di questa edizione del “Festival dell’Inquietudine”. Nell'ormai consueta cornice del complesso monumentale di Santa Caterina, da venerdì 20 a domenica 22 una tre giorni dove l'elemento acquatico, definito da Joseph Conrad “mai amico dell'uomo, al massimo complice della sua inquietudine”, sarà il vero e proprio protagonista.

FINALE LIGURE - L'anno accademico 2019/2020 dell'Accademia Musicale del Finale si aprirà Sabato 21 Settembre 2019 alle ore 21,15 presso la Basilica di San Biagio di Finalborgo. L'inaugurazione vedrà l'esibizione del Quartetto di flauti diretti dal Mo. Salvatore Scarlata con i suoi alunni Martina Carzolio, Iacopo Ferro e Anita Rocca. La serata vede anche la partecipazione del Mo. Mattia Pelosi che con il suo canto lirico aggiungerà emozione alla bella serata.

FINALE LIGURE - Sabato 21 settembre alle ore 17,30 ,alla presenza del cartografo Giovanni Pazzano, dello storico del finalese Giuseppe Testa e delle autorità del comune di Finale L., ci sarà la presentazione ufficiale della mappe, con una prefazione storica ed ambientale alla quale seguirà un interessante filmato che proietterà volti e porzioni del nostro territorio. La manifestazione si concluderà con un rinfresco offerto dalla Pro loco di Gorra e Olle con gli impareggiabili focaccini locali. Alla manifestazione della presentazione delle mappe storiche di Gorra e Olle , oltre al cartografo Giovanni Pazzano ed allo storico Gusppe Testa, sarà presente anche il fotografo Roberto Alfredo Oliva che ha messo a disposizione della Pro Loco finalese ,la sua eccezionale capacità di cogliere i volti dei nostri anziani testimoni ed i luoghi più interessanti del territorio.

GIUSVALLA - La comunità di Giusvalla festeggia la festa patronale di San Matteo. L'appuntamento è fissato per domenica 22 settembre. Questo il programma: alle ore 10 camminata di San Matteo. Ritrovo in piazza del Municipio. Camminata gratuita di circa 8 km adatta a tutti (durata 2 ore). Si alterneranno strade asfaltate e sentieri sterrati (gradita pre-iscrizione); dalle ore 12.30 polentata presso i locali della Pro Loco. Il pomeriggio sarà allietato dal concerto della banda musicale G.L. Mordeglia di Celle Ligure; dalle ore 15 gara di torte (consegna torte entro le ore 14.30); dalle ore 16.30 Santa Messa e processione con la partecipazione del vescovo di Acqui Luigi Testore; alle ore 17.30 premiazione della gara di torte e rinfresco.

LAIGUEGLIA – Celebrazioni patronali: si segnalano in particolare sabato 21 settembre lo spettacolo pirotecnico musicale sul molo centrale alle 22,30 e domenica pomeriggio la folcloristica Processione in onore del Patrono san Matteo.

LOANO - Sabato 21 e domenica 22 settembre a Loano si svolgerà il secondo “Giro Turistico Regionale Gtt Liguria Riviera di Ponente” organizzato dal gruppo Facebook Fiat 124 Spider Italy (che conta circa un migliaio di iscritti) con il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

MILLESIMO - "Due mattinate d'impegno per la pulizia del nostro territorio". Il Comune di Millesimo e le associazioni 'chiamano a raccolta' i cittadini di buona volontà. L'invito è ovviamente esteso a tutti. Il primo appuntamento è fissato per domenica 22 settembre con ritrovo alle ore 9 in piazza IV Novembre. Da li, muniti di guanti, sacchetti e giubbino catarifrangente, partirà la pulizia delle aree verdi.

MILLESIMO - “Aspettando il tartufo”, manifestazione che prepara il terreno per l’attesissima Fiera del tartufo. Ecco il programma: Sabato 21 settembre Stand gastronomici e ristoranti con menù a tema; dalle 9.00 alle 13.00 visita guidata a Villa Scarzella, Parco Naturale Regionale di Bric Tana, Monumenti Storici; dalle 16.30 alle 20.00 Atmosfera Danza in piazza Italia; ore 21.00 Concerto 'Studio 54'-partyband sempre in piazza Italia: ore 22.00 discoteca con DJ Umba & Pinez (Bocciofila). Domenica 22 settembre Stand gastronomici & ristoranti con menù a tema per pranzo, merenda & cena; dalle 16.30 alle 20.00 Oasi Latina in Piazza Italia - Pomeriggio Latino - Baby Dance & Ballo Latino sempre in Piazza Italia; ore 21.00 concerto 'Sherocks' - Tributo alle donne del Rock (Piazza Italia).

SAVONA - Sabato 21 e domenica 22 settembre, al Circolo Artisi di salita S. Giacomo 4 si svolgerà la Festa Comunista, organizzata dal Partito Comunista – Liguria. Un’occasione di dibattito politico, ma anche di svago, con musica, sport e stand gastronomici.

SAVONA - Sabato 21 Settembre alle ore 21:00 presso la Chiesa di San Filippo Neri prenderà il via la VII Edizione del Festival Internazionale di Musica di Savona: diciotto appuntamenti, progettati organizzati e promossi dall’Associazione Musicale Ensemble Nuove Musiche per raccontare il passato, il presente e il futuro della musica. Il primo appuntamento vedrà in programma il Trio Spiritus Almus formato dal mezzosoprano Maria Do Céu Alexandrino, dal flauto di Viviana Marella e dall’organo di Antonio Delfino: un viaggio dalla fine del XIX Secolo alla più recente contemporaneità.

SAVONA - Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, il Civico Museo Archeologico e della Città di Savona, con l’Istituto Internazionale di Studi Liguri e la Soprintendenza Archeologia della Liguria, sabato 21 settembre, alle ore 11, presenteranno la mostra “La Cattedrale ritrovata”, che verrà a costituire la nuova sezione dedicata alle ricerche archeologiche nell’area dell’antico Duomo savonese. Fra i materiali esposti, numerose sono le ceramiche, dal XII al XVIII secolo, ma costituiscono una novità assoluta gli splendidi e rari vetri di XIV e di XVI secolo recuperati nello scavo.

SAVONA - Settembre è il mese mondiale dell’Alzheimer; il 21 settembre è la Giornata Mondiale dell’Alzheimer, giornata celebrativa istituita nel 1994 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dall’Alzheimer’s Disease International (ADI). Anche ASL 2 aderisce all’iniziativa e, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Alzheimer e col patrocinio del Comune di Savona, ha organizzato una giornata di sensibilizzazione e informazione sulla malattia e sulle risorse socio- sanitarie attive sul territorio.

SAVONA – Sempre per le Giornate Europee del Patrimonio, un ricco calendario di valorizzazione degli spazi museali. Il programma completo QUI.

SAVONA - Al centro commerciale "Il Gabbiano" la tecnologia riporta indietro nel tempo. Con i videogiochi. Sabato 21 e domenica 22 arriva a Savona "Vintage Games": 16 postazioni interattive che permetteranno di ripercorrere la storia del videogioco. Dai giochi del "secolo scorso" come Pac - Man e Tetris fino alle console più moderne, con particolari bacheche luminose e cartello illustrativo di ogni singola console. Dalle 10.30 alle 19.30 gli appassionati potranno affrontare sfide individuali oppure organizzare tornei e/o mini-giochi con impianto audio dedicato.

SPOTORNO - L'Amministrazione Comunale Spotornese, in collaborazione con SAT, Servizi Ambientali Territoriali, l’Istituto Comprensivo e le associazioni del territorio aderiscono alle giornate nazionali "Puliamo il Mondo 2019", in programma nei giorni 20, 21 e 22 settembre. “Puliamo il mondo” è una iniziativa di volontariato ed educazione ambientale, promossa da Lega Ambiente in collaborazione con ANCI, ed è rivolta a tutti coloro che amano l'ambiente, in particolare agli studenti e ai loro genitori. “Puliamo il Mondo” è l’edizione italiana di Clean up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo. Portata in Italia nel 1993 da Legambiente, che ne ha assunto il ruolo di comitato organizzatore, è presente su tutto il territorio nazionale.

TOVO SAN GIACOMO - Domenica 22 settembre dalle 10.00 alle 19.00 si terrà la prima edizione di “Mattoncini al Museo”, una giornata dedicata ai grandi e piccoli appassionati di Lego. Ci saranno diverse opere realizzate con i celebri mattoncini, diversi espositori ed un’area giochi per creare e dare sfogo alla fantasia. Alla manifestazione, organizzata con la preziosa collaborazione di Albenga Bric, saranno presenti gli scout del gruppo Val Maremola, con una piccola lotteria di autofinanziamento e nel pomeriggio la merenda organizzata della Proloco di Tovo San Giacomo.

VARAZZE - Sabato 21 settembre 2019 si terrà l’ottava edizione del "Lanzarottus Day", organizzata dall’Assessorato alla Cultura della città di Varazze in collaborazione con il locale Comitato Lanzarotto Malocello: una giornata, una settimana, un anno dedicati al ricordo dell’impresa compiuta da Lanzarotto Malocello, con la partecipazione e il coinvolgimento del locale associazionismo, delle Scuole di ogni ordine e grado, di personalità della cultura, dello sport e del turismo provenienti da varie località.