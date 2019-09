Albisola, il 5 ottobre la Croce Verde inaugura una nuova automedica

Sabato 5 ottobre 2019 la Pubblica Assistenza Croce Verde di Albisola inaugurerà una nuova automedica. Si tratta di una Ford focus plus 15 ecoblue 95 CV sw allestita dalla Carrozzeria A.V.S. srl.

Questo mezzo andrà ad ampliare il nostro parco macchine composto già da un’automedica, 6 ambulanze di cui una dedicata alle urgenze nelle zone con strade strette e due pulmini per trasporti sociali e disabili.

La cerimonia di inaugurazione inizierà alle ore 17.30 con il ricevimento delle consorelle presso la nostra sede di via dei Conradi. Ci sposteremo verso la chiesa di San Nicolò per la benedizione del mezzo. Insieme all’automedica sarà inaugurato anche un nuovo defibrillatore che verrà installato, nell'ambito del progetto Salvaterra, presso la Farmacia San Nicolò in Via Turati. La madrina della nuova macchina sarà la dott.ssa Lidia Bacino.

Ecco il programma: ore 17.30 ricevimento consorelle presso la sede di via dei Conradi ad Albisola Superiore; ore 18.30: benedizione automedica e inaugurazione nuovo defibrillatore. A seguire rinfresco presso la società di San Nicolò e saluto ai partecipanti.