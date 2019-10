Albisola, sospensione del divieto di passaggio per moto e biciclette sul Ponte Pertini e creazione di una rotonda: approvata mozione della minoranza

Sospensione del divieto di transito per le moto e le biciclette sul Ponte Pertini a Albisola Superiore e creazione di una rotonda all'incrocio con via Saettone.

Questi i temi della mozione presentata dalla lista civica di minoranza Passione in Comune, che ha richiesto al sindaco Maurizio Garbarini la rimozione dell'impossibilità per le moto (e per le biciclette che possono transitare solo a mano) di passaggio sul ponte, interdizione applicata dall'ex primo cittadino Franco Orsi nel dicembre 2016 visto il passaggio nell'area di cantiere dell'Aurelia Bis.

Il ponte è presente fra il cantiere della galleria Grana, dove venivano scaricate le terre estratte durante le perforazioni, ma al momento i lavori sono fermi e quindi con una messa in sicurezza ulteriore dell'asfalto (in passata preoccupava la situazione del manto viste le diverse cadute di motociclisti e ciclisti) potrebbe essere consentito di nuovo il passaggio.

L'istituzione della rotonda invece potrebbe esser utile per far rallentare le auto che sfrecciano ad alta velocità in arrivo dal Ponte Pertini, dal centro in direzione Luceto e viceversa, in una zona che è molto spesso soggetta a incidenti.

La mozione è stata approvata ma il sindaco Garbarini dovrà chiedere a Anas la fattibilità della creazione della rotatoria e il via libera per la sospensione del divieto di passaggio sul ponte.