Polizia Locale a Ceriale, il sindaco Fasano: "Ho richiesto in maniera chiara e specifica l'avvio di una turno serale per luglio e agosto"

“In relazione alle dichiarazioni riportate dal consigliere Marcello Stefanì sull'istituzione del terzo turno da parte della polizia locale di Ceriale, all'indomani della revoca dell'incarico allo stesso consigliere delegato, nell'ambito dei poteri e delle facoltà del sindaco, ho provveduto ad impartire al comandante apposita direttiva sulla gestione del servizio”.

Il chiarimento arriva dal primo cittadino cerialese Marinella Fasano dopo le polemiche di questi giorni, che hanno portato alla revoca della delega al consigliere comunale.

“Ho richiesto in maniera chiara e specifica l'avvio di una turnazione serale/terzo turno nei mesi di luglio e agosto da parte degli agenti di polizia locale”.

“Tale direttiva si è resa necessaria dal momento che, pur avendo manifestato piena fiducia in più occasioni al consigliere incaricato Stefanì, confidando in una leale collaborazione, ha dovuto infine prendere atto della mancanza dei risultati attesi, dovendo intervenire in prima persona” precisa ancora il sindaco di Ceriale.

“Il comandante della polizia locale ha dato immediata attuazione ed esecuzione alla direttiva, disponendo con apposito ordine di servizio, nel periodo estivo, l'organizzazione del lavoro degli agenti di polizia locale su tre turni, permettendo, in questo modo, in un periodo di grande affluenza turistica, la presenza nelle ore serali di un presidio di controllo per le vie cittadine”.