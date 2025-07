Tenda, Bergesio (Lega): “Da domani, venerdì 18/07, orario esteso tutti i giorni dalle 6 alle 21”

“Una notizia attesa, un successo concreto che dà respiro ai nostri territori!”.

Con queste parole, il Senatore della Lega, Giorgio Maria Bergesio, accoglie la decisione della Conferenza Intergovernativa (CIG) odierna che ha deliberato l'estensione dell'orario di apertura della galleria del Tenda.

A partire da domani, 18 luglio, e fino al 14 settembre, la nuova galleria sarà transitabile dalle ore 6:00 alle ore 21:00, con senso unico alternato regolato da semaforo.

Un’apertura ben più ampia rispetto alle finestre sperimentali che, in sole due settimane, hanno già visto il transito di oltre 33mila veicoli leggeri, dimostrando l'urgenza e la strategicità di questa infrastruttura.

“Desidero esprimere un ringraziamento sentito al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per il suo impegno costante e l'attenzione instancabile dimostrata nei confronti della provincia di Cuneo e dell'intero Piemonte - dichiara Bergesio -. Un ringraziamento doveroso va anche all’Amministratore Delegato Anas Andrea Gemme per il lavoro e la dedizione profusi. Questa estensione oraria non è solo un atto burocratico, ma un successo tangibile che favorirà il turismo verso le nostre meravigliose località montane e le riviere, contribuendo in maniera significativa alla ripresa economica delle vallate transfrontaliere. La montagna torna a essere ponte, non più barriera. Questo è un nuovo, fondamentale passo avanti”.

La prossima CIG è già fissata per il 12 settembre, data in cui verranno decisi i futuri orari di apertura.

“La nostra speranza è che anche da parte francese i lavori possano avanzare con la medesima celerità e determinazione, affinché si giunga quanto prima alla riapertura del tunnel 24 ore su 24”, dice il Senatore Bergesio.

Che conclude: “Continueremo a vigilare e a lavorare senza sosta per garantire la piena fruibilità di un’arteria vitale per la nostra economia e per i nostri cittadini”.