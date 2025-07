Alassio, in fase di finitura i lavori alla nuova scuola a Villa Fiske

Ad Alassio, nel parco di Villa Fiske, proseguono come da cronoprogramma i lavori per la costruzione della nuova scuola dell’infanzia. L'importante opera pubblica, finanziata con fondi dell’Unione Europea – NextGenerationEU per 1.423.200 euro e 260 mila euro di fondi di bilancio, è attualmente nella fase di finitura, dopo il completamento delle fondamenta, delle strutture in elevazione e delle lavorazioni esterne.

Contemporaneamente, in via Pera, proseguono i lavori per la realizzazione della nuova Sezione Primavera, destinata ai bambini dai 24 ai 36 mesi. La struttura, finanziata con fondi PNRR per un importo di 636.000 euro e con fondi di bilancio pari a 286 mila euro, sorgerà vicino alla scuola secondaria di primo grado M.M. Ollandini, già apprezzata per le sue eccellenti caratteristiche architettoniche e funzionali. Interamente realizzata in legno xlam, con copertura in travi lamellari, sarà anch’essa un esempio di bioedilizia e sostenibilità, progettata secondo i criteri NZEB (Near Zero Energy Building), ovvero edifici ad alta efficienza energetica. Attualmente sono già state completate le pareti perimetrali e la copertura.

Entrambe le opere verranno completate entro il 31 dicembre 2025.

“Siamo veramente soddisfatti dell'ottimo andamento dei lavori per la nuova scuola dell'infanzia nel parco di Villa Fiske e per la Sezione Primavera in via Pera – afferma il sindaco Marco Melgrati -. Questi progetti rappresentano una risposta concreta per offrire il meglio ai nostri piccoli cittadini e alle loro famiglie. In particolare, desidero sottolineare che la scuola dell’infanzia di Villa Fiske è destinata a diventare, come già le scuole medie Ollandini, un modello di scuola moderna e inclusiva, frutto di un importante investimento in qualità, sicurezza e sostenibilità. Per quanto riguarda la Sezione Primavera, i suoi grandi pregi risiedono nella capacità di rispondere alla crescente domanda di posti negli asili nido comunali, contribuendo ad abbattere le liste d’attesa, e nell’offerta di un ambiente educativo su misura, progettato secondo le più aggiornate linee guida per la fascia d’età 24-36 mesi, con spazi stimolanti e accoglienti”.

“Le due nuove scuole che stanno sorgendo ad Alassio – sottolinea il presidente del Consiglio Comunale con incarico alle Politiche Scolastiche e all’Edilizia Scolastica Fabio Macheda – rappresentano un progetto educativo e architettonico innovativo, perfettamente in linea con le esigenze delle famiglie. Sono opere che arricchiscono l’offerta formativa cittadina nel segno dell’eccellenza e della qualità. Un risultato di cui siamo profondamente orgogliosi, frutto dell’impegno congiunto tra la nostra Amministrazione e gli Uffici Comunali, che hanno lavorato con determinazione per intercettare i fondi del Pnrr e ora per portare avanti opere pubbliche di eccezionale rilevanza per il nostro territorio”.