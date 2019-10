Tovo, il sindaco Oddo saluta un dipendente comunale che va in pensione

Ultimo giorno di lavoro in comune a Tovo San Giacomo, dopo oltre 30 anni per il dipendente Lorenzo Scetta.

"Questa sera abbiamo voluto consegnargli, a margine della seduta del Consiglio Comunale, una targa per ringraziarlo per l’attività svolta in questi anni, al servizio della Comunità e dell’amministrazioni comunali che si sono avvicendate negli anni, spesso oltre l’orario di lavoro e talvolta in condizioni straordinarie" spiega il sindaco di Tovo Alessandro Oddo.

"Sarà una grande perdita per il nostro ente: con Renzo mancherà, oltre all’attività stessa, anche una memoria storica unica; Renzo è capace, ad esempio, di ricostruire dove passano le condotte, come sono stati fatti i lavori pubblici, perché si era deciso di passare da un luogo invece chi da un altro. Ovviamente sono molto contento per lui perché potrà finalmente dedicarsi alle sue passioni - la pesca prima di tutto - ed alla sua famiglia, ma non posso nascondere la mia preoccupazione per aver perso una risorsa importante per il nostro Comune. Buona pensione Renzo" conclude il primo cittadino.