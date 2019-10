Cengio, bambino di 10 anni travolto da un cancello: è in buone condizioni

Sarebbero buone le condizioni del bambino soccorso oggi pomeriggio a Cengio.

Lo comunica la Direzione Sanitaria dell'Istituto Gaslini che informa: "Tutte le indagini al momento eseguite hanno finora dato esito negativo. Il paziente è sempre rimasto vigile e reattivo e non risulta aver riportato fratture né lesioni craniche, al torace e all'addome. Resta comunque in stretta osservazione per il politrauma e per il completamento degli accertamenti".

Secondo quanto riferito, il bimbo è stato stato schiacciato da un cancello scorrevole all'interno della propria abitazione. Resta ancora però da chiarire con certezza la dinamica del fatto.

Immediato è scattato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Cengio e l'automedica. Per il trasporto in ospedale, si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso Drago.