Al via la 21esima rassegna dialettale e il 7° Premio "Elmo Bazzano" a San Giorgio d'Albenga

Torna il grande teatro dialettale a San Giorgio d'Albenga. Al via infatti la 21esima edizione di uno dei più grandi eventi in lingua ligure di tutta la nostra regione, la tradizionale rassegna presso il Teatro "Don Pelle". A essa si affianca la settima edizione del Premio Teatrale intitolato alla memoria di Elmo Bazzano, un uomo che tanto ha fatto per tenere vive queste tradizioni.

L'evento, organizzato dalla Parrocchia di San Giorgio, gode del Patrocinio del Comune di Albenga. Per ulteriori informazioni: ACLI San Giorgio, 338 8515556.

Ma veniamo al calendario di questa edizione 2019:

12 ottobre, "E seu strapunte", Nuova Compagnia Sipario Cellese - 3 atti di G. Cattaneo per la regia di C. Bertorello.

19 ottobre, "Pua in ti euggi" - Compagnia G. T. Don Bosco - 3 atti di L. Borsarelli per la regia di E. Rusca.

26 ottobre, "Il don Giovanni della Polcevera" - Compagnia Gli Amici di Enzo - 3 atti di G. Pompeo, autore e regista.

Si conclude il 2 novembre con "Le rivelazioni di un tassista" - Compagnia C. T. Mario Cappello - 3 atti di Palmerini-Campodonico, per la regia di P. De Fraia.