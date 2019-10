Questa mattina a Cisano sul Neva "una rosa per Norma", in memoria di Norma Cossetto

Una manifestazione semplice, sentita e raccolta che ha suscitato sincere emozioni e ha rappresentato l’occasione per una prossima iniziativa. Si è svolta questa mattina a Cisano Sul Neva “una rosa per Norma”, l’appuntamento organizzato a livello nazionale dal comitato 10 febbraio e a livello locale promosso dal consigliere comunale Agostino Morchio.

" Giovani ed anziani hanno presenziato alla deposizione nell’area dal monumento ai caduti davanti a Palazzo Civico del mazzo di fiori in memoria di Norma Cossetto la giovane studentessa catturata ed imprigionata da partigiani slavi, seviziata e violentata dai suoi carcerieri e poi barbaramente gettata ancora viva in una foiba nei pressi di Villa Surani nella notte tra il 4 ed il 5 ottobre del 1943 ".

Agostino Morchio commenta: “ Iniziata la manifestazione con un minuto di silenzio in ricordo di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego i due agenti della Polizia di Stato uccisi in servizio ieri a Trieste, abbiamo degnamente reso onore alla figura di Norma Cossetto deponendo un mazzo di fiori ed illustrando la sua vita e la sua tragica fine.

Per mantenere via la sua memoria, raccogliendo l’idea e la proposta che mi è stata avanzata da alcuni amici, come amministratore locale ho intenzione di chiedere di intitolare a Norma Cossetto insignita nel 2005 della medaglia d’ oro al merito civile una piazza, una via, un luogo pubblico”.