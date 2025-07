Cairo, tre consiglieri d’opposizione chiedono un Consiglio comunale urgente sul termovalorizzatore

Continua a infiammare il dibattito politico la possibile realizzazione di un termovalorizzatore nel territorio comunale di Cairo Montenotte. Nei giorni scorsi, i consiglieri comunali d'opposizione Giorgia Ferrari, Lisa Tortarolo e Alberto Poggio hanno presentato una richiesta formale al sindaco Paolo Lambertini per la convocazione urgente di un Consiglio comunale dedicato a questo tema.

L’obiettivo è ottenere informazioni e aggiornamenti in merito alla recente delibera della Giunta regionale, approvata lo scorso 6 febbraio, che ha fissato tempi molto stretti per l’ARLIR (Agenzia Regionale Ligure per le Infrastrutture e i Rifiuti). Entro il 31 maggio, infatti, doveva essere avviata la procedura per l’acquisizione di proposte progettuali da parte di operatori economici interessati alla realizzazione dell’impianto.

I consiglieri chiedono inoltre chiarimenti sulla richiesta di rinvio avanzata dal presidente della Provincia, oltre ad aggiornamenti sul tavolo permanente di lavoro istituito dal Consiglio provinciale.

Tutto ciò si inserisce nel contesto della posizione netta espressa dal Consiglio comunale di cairese, che il 28 aprile scorso ha approvato all’unanimità una lettera firmata dai 19 sindaci della Val Bormida, con cui si è manifestata la contrarietà alla realizzazione del termovalorizzatore sul territorio.

Per garantire la massima partecipazione dei cittadini, i consiglieri propongono che la seduta si svolga all’aperto, nell’anfiteatro di Palazzo Pertini, anche in considerazione delle alte temperature di questo periodo.