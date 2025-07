Parcheggio a Quiliano Borgo, il gruppo consiliare Futura: “Solo risposte dilatorie dal sindaco: si accettano scommesse!”

“Vista la necessità non più procrastinabile di un parcheggio nella zona di Quiliano Borgo e dato che una nostra lettera alla Giunta, in merito ad un’area che si era resa disponibile, non ha prodotto nessuna conseguenza, abbiamo posto, come Gruppo Consiliare, la domanda direttamente al Sindaco in Consiglio Comunale. All’istanza ed alle domande chiare e semplici sulla ricerca di una soluzione in tal senso, peraltro condivisa nei rispettivi programmi elettorali, sono state date solo risposte dilatorie e interlocutorie”.

Lo dice in una nota il gruppo consiliare Futura Quiliano.

“Risponde il sindaco che nel programma del Dup e in quello triennale dei lavori pubblici 2024/2026 è previsto il ‘miglioramento della viabilità veicolare e pedonale nel Centro Storico di Quiliano’, in questo contesto la progettazione consentirà di individuare successivi lotti di intervento in merito alla localizzazione ottimale di eventuali parcheggi, tenendo conto delle possibili alternative progettuali.

Sottolinea il sindaco che l’opera dovrà essere conforme alle norme ambientali e urbanistiche, di tutela dei beni culturali e paesaggistici, dovrà rispettare tutti i vincoli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali, nonché il rispetto della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale, il contrasto al consumo del suolo, il riuso del patrimonio edilizio e dei tessuti urbani, la compatibilità geologica e geomorfologica e il rispetto dei mutevoli parametri delle aree soggette ai Piani di Bacino distrettuali.

Posto che è normale che le opere rispettino le leggi, i regolamenti e le discipline, e noi questo lo davamo per scontato, e che il 2026 è dietro l’angolo, con una risposta così secondo voi il parcheggio si farà? Si accettano scommesse!

Noi di Futura saremo vigili a che le promesse non rimangano ‘Promesse da Marinaio’”.