Il Comune di Savona presente a Sassari per il secondo workshop Catalyzer relativo al progetto SUSHI

A guidare i lavori è stato Tim Taylor, senior city advisor, coadiuvato dal suo team internazionale di EIT Climate-KIC. Sono inoltre intervenuti: Tamalacà, uno spin-off dell'Università di Sassari specializzato in tactical urbanism; City Finance Lab, joint venture tra EIT Climate-KIC e South Pole, e Bankers without boundaries, due realtà che offrono soluzioni innovative per il finanziamento di progetti dedicati al contrasto del cambiamento climatico; infine The democratic society, società con sede a Bruxelles, che analogamente ad Avventura Urbana di Torino che segue Savona, ci ha illustrato diverse storie di successo: per avere buoni risultati è fondamentale appoggiarsi a strutture specializzate in attività di engagement della cittadinanza e di corretta gestione degli incontri con facilitatori esperti.