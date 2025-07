Savona, il Comune proroga la Convenzione con Opere Sociali per il parcheggio di Villa Pizzardi in via Nizza

A Savona, il parcheggio di Villa Pizzardi, in via Nizza, rimarrà garantito e gratuito anche nei prossimi mesi. Il Comune si prepara infatti a rinnovare la convenzione con le Opere Sociali, proprietarie dell’area, al 30 novembre.

L’area di sosta è suddivisa in due parti: il 50% è riservato ai residenti della località Fornaci, muniti di apposito contrassegno, mentre il restante 50% è destinato alla sosta libera. Una soluzione che consente di garantire una distribuzione dei posti disponibili tra abitanti e visitatori.

"La disponibilità dell'area - spiega il Comune - ha, indubbiamente, contribuito a limitare il disagio dei residenti causato dalla cronica carenza di parcheggi in zona, in particolare nel periodo estivo e pertanto, è stato chiesto all'Azienda di poter continuare a disporre della stessa per le finalità sopra esplicitate".

Il parcheggio è infatti uno spazio prezioso per il quartiere, soprattutto dopo l’eliminazione di numerosi stalli a seguito del restyling della passeggiata ciclopedonale.