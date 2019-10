Melodiosa: un incredibile strumento musicale per la prima volta dal vivo a Savona

L'Associazione Mozart di Savona continua l'attività con un concerto davvero singolare. In scena, venerdì 11 ottobre alle ore 17,30, presso il Casino di Lettura di via Paleocapa 4 a Savona, si esibirà il duo Laminae Cantus formato da Emanuele Cedrone alla melodiosa e da Livia Rigano al pianoforte.

La melodiosa, all’estero denominata “sega musicale” (“musical swa” in inglese, “scie musical” in francese), è uno strumento nato dalla sega da falegname intorno alla seconda metà dell’Ottocento e molto in voga fino agli anni Trenta del Novecento. Costruita con peculiarità tecniche che la allontanano totalmente dall’oggetto natale, è oggi indiscutibilmente uno strumento musicale, pur mantenendo filologicamente l’estetica originaria.

Emanuele Cedrone, diplomato in percussioni afrocubane, fonda nel 2014 il Laminae Cantus Musique Ensemble con l’obiettivo di divulgare la storia, il suono e le possibilità espressive della melodiosa. Livia Rigano, pianista, entra a far parte del progetto Laminae Cantus nel 2017 contribuendo alla ricerca di repertorio e alla diffusione della conoscenza della melodiosa.

Emanuele Cedrone e Livia Rigano durante i concerti portano il pubblico in un mondo sonoro inusuale e affascinante proponendo un repertorio che spazia dal barocco al romanticismo, dalle arie d’opera alla musica strumentale attingendo alle pagine più note di grandi compositori delle diverse epoche. Nel corso del concerto saranno eseguite musiche di Bellini, Chopin, Schumann, Beethoven, Mozart e Puccini.

La rassegna dell'Associazione Mozart Savona si avvale della collaborazione dell'associazione “Allegro con Moto” e del sostegno di Coop Liguria, del Banco di Credito Cooperativo Pianfei e Rocca De' Baldi e di Brignolo Assicurazioni.

L'ingresso al concerto è libero. A causa del limitato numero di posti è necessaria la prenotazione all’indirizzo mozartsavona@virgilio.it