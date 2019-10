TPL Linea, domenica 13 ottobre modifiche al servizio per lo svolgimento dell'evento sportivo "Triathlon Savona"

TPL informa la spettabile clientela che, a seguito della manifestazione sportiva "Triathlon Savona", domenica 13 ottobre 2019 dalle ore 13.00 circa alle ore 15.00 circa, le linee di seguito riportate effettueranno percorsi alternativi.

Linea 9 Savona - Quiliano:

direzione Quiliano – Savona: effettuerà il normale percorso fino alla rotonda dei “Docs” quindi, dopo l’inversione di marcia, transiterà in via Diaz, Via Fratelli Cervi, Via San Pietro, Via Torcello, Via Caravaggio, rotonda autostradale, C.so Svizzera, via Stalingrado e quindi riprenderà il regolare percorso;

direzione Savona – Quiliano: effettuerà il normale percorso fino in P.le Svizzera (Legino) quindi transiterà presso la rotonda autostradale, via Caravaggio, via Torcello, via San Pietro, via Fratelli Cervi, via Diaz, inversione di marcia alla rotonda dei “Docs” e riprenderà il regolare percorso direzione Valleggia e Quiliano.

Linea 6 Savona – Vado Ligure:

direzione Savona – Porto Vado: effettuerà il normale percorso fino in via XX Settembre quindi transiterà C.so Tardy e Benech, Via Stalingrado, P.le Svizzera, rotonda autostradale, via Caravaggio, via Torcello, via San Pietro, via Fratelli Cervi, via Diaz, via Ferraris, via Aurelia e quindi riprenderà il regolare percorso;

direzione Porto Vado – Savona: effettuerà il normale percorso fino alla fermata di Vado Centro (incrocio con via Ferraris per Valleggia) quindi transiterà in via Ferraris, via Diaz, via Fratelli Cervi, via San Pietro, via Torcello, Via Caravaggio, C.so Svizzera, Via Stalingrado, C.so Tardy e Benech e riprenderà il regolare percorso in C.so Mazzini;

Linee 40/ Finale - Savona e 37 Bergeggi - Savona:

direzione Savona – Finale Ligure: effettueranno il normale percorso fino in C.so Svizzera quindi transiteranno presso la rotonda autostradale, via Caravaggio, via Torcello, via San Pietro, via Fratelli Cervi, via Diaz, via Ferraris, via Aurelia e quindi riprenderanno il regolare percorso;

direzione Finale Ligure – Savona: effettueranno il normale percorso fino alla fermata di Vado Centro (incrocio con via Ferraris per Valleggia) quindi transiteranno in via Ferraris, via Diaz, via Fratelli Cervi, via San Pietro, via Torcello, Via Caravaggio, c.so Svizzera, Via Stalingrado, C.so Tardy e Benech e riprenderanno il regolare percorso in C.so Mazzini.

Verranno quindi temporaneamente soppresse le fermate sulla S.S. 1 Aurelia, nel tratto compreso tra Vado Ligure (dall’intersezione con via Ferraris) e corso Colombo in Comune di Savona.

Le fermate di via Stalingrado e C.so Tardy e Benech verranno abilitate - per la discesa e salita degli utenti – anche per le linee variate.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0192201231 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 7.15 alle ore 17.30 e il sabato dalle ore 7.15 alle ore 13.00) e il sito internet all’indirizzo www.tpllinea.it.