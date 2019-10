La campagna nazionale della Protezione Civile "Io non rischio" nel weekend a Finale

Il volontariato di protezione civile, le Istituzioni e il mondo della ricerca scientifica si impegnano insieme per comunicare sui rischi naturali che interessano il nostro Paese. Il 12 e 13 ottobre volontari e volontarie di protezione civile allestiranno punti informativi “Io non rischio” nelle principali piazze italiane, per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i propri concittadini sul rischio sismico, sul rischio alluvione e sul maremoto.

Il cuore dell’iniziativa, giunta quest’anno alla nona edizione, è il momento dell’incontro in piazza tra i volontari formati e la cittadinanza.

Sabato 12 e domenica 13 ottobre, in contemporanea con le altre città in tutta Italia, anche Finale Ligure partecipa alla campagna “Io non rischio”.

Per scoprire cosa ciascuno di noi può fare per ridurre il rischio alluvione, terremoto e maremoto , l’appuntamento è in Piazza Vittorio Emanuele II dove i volontari delle associazioni finalesi Anti Incendio Boschivo e P.A. Croce Verde illustreranno le buone pratiche di protezione civile consegnando ai cittadini un utilissimo pieghevole ed una scheda riassuntiva.

“Molto importante che i cittadini siano informati dei rischi derivanti da eventi naturali, nella maggior parte dei casi non prevedibili, quali il terremoto e l'alluvione, al fine di affrontare al meglio l'eventuale emergenza. In Piazza verranno spiegati concetti di base, molto spesso sottovalutati, ma importantissimi, su cosa fare prima durante e dopo l'evento. Grazie alla collaborazione delle due associazioni a Finale Ligure verranno affrontati tutti i rischi della campagna, una delle poche piazze in Italia” commenta Mauro Griffo segretario dell' Anti Incendio Boschivo e formatore per il Dipartimento di Protezione Civile della campagna “Io non rischio”.

“Io non rischio”, campagna nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sul rischio sismico, è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas-Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Ingv-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Reluis-Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica. L’inserimento del rischio maremoto e del rischio alluvione ha visto il coinvolgimento di Ispra-Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Ogs-Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, AiPo-Agenzia Interregionale per il fiume Po, Arpa Emilia-Romagna, Autorità di Bacino del fiume Arno, CamiLab-Università della Calabria, Fondazione Cima e Irpi-Istituto di ricerca per la Protezione idro-geologica.