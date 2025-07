Si è spenta a 77 anni una delle figure più conosciute dagli ex studenti del liceo "Issel" di Finale Ligure, dove aveva insegnato per anni matematica e fisica. Nelle scorse ore è infatti mancato il professor Maurizio Mesiti, conosciuto da molte generazioni di finalesi e non solo che avevano frequentato l'istituto superiore ponentino.

La cerimonia funebre in forma laica si terrà domani, giovedì 17 luglio, alle ore 15:00 nel piazzale del santuario dei Santi Cosma e Damiano a Magliolo.