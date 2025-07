Frana sulla Sp490 a Canova: resta chiusa la strada, necessario un intervento strutturale

Resterà ancora chiusa la Sp490 “del Colle del Melogno”, interdetta al traffico veicolare nel tratto compreso tra il km 29+000 (località Din) e il km 32+000 (località Canova, nel Comune di Magliolo), a causa di uno smottamento del fronte roccioso che ha reso instabile il versante a monte della carreggiata.

Dopo i sopralluoghi effettuati dai tecnici della Provincia, è stato confermato che al momento non sussistono le condizioni per una riapertura, nemmeno parziale o a senso unico alternato. Le criticità riscontrate richiedono un intervento strutturale, mirato alla messa in sicurezza della parete e al disgaggio del materiale instabile, oltre al completamento degli accertamenti geotecnici già in corso.

Nella giornata di domani proseguiranno le operazioni di pulizia e sgombero del tratto interessato, affidate ai cantonieri provinciali, ai quali l’amministrazione ha rivolto un ringraziamento per la tempestività dell’intervento. Contestualmente verrà predisposto un intervento di somma urgenza, finalizzato al ripristino della viabilità in condizioni di piena sicurezza e alla tutela dell’incolumità pubblica.

La Provincia invita gli utenti della strada a prestare massima attenzione e a pianificare i propri spostamenti tenendo conto delle limitazioni attualmente in vigore.