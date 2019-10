Dal 23 novembre il Mercatino "Magie di Natale" a Loano torna completamente rinnovato

Passato ormai il giro di boa di metà ottobre, da adesso alle Festività Natalizie è un attimo. E in particolar modo a Loano si respira già nell’aria profumo di Natale: sabato 23 novembre, a partire dalle ore 15, sarà inaugurato il Mercatino “Magie di Natale” nella suggestiva, coinvolgente cornice dei giardini San José Maria Escrivà.

Sarà una giornata piena di gioia e di festa, con uno spettacolo di magia del mago Taz per i più piccini e un simpatico gadget a sorpresa per i primi 100 bambini intervenuti.

Una tradizione che si rinnova, quindi, ma anche tante novità. È cambiata infatti l’associazione che gestisce l’evento e il nuovo CdA ha nella mente e nel cuore nuovi progetti, nuove idee, nuove attrazioni.

Spiegano i nuovi organizzatori: “Per noi è come un sogno che si avvera; stavamo cullando da tempo l’idea di un cambio di rotta per portare una ventata di novità in questo mercatino loanese. E ora il nostro obiettivo sarà quello di stabilire un dialogo con tutte le associazioni cittadine, nel nome della più concreta e positiva collaborazione, perché vogliamo che il Mercatino Magie di Natale non sia soltanto un piccolo mondo chiuso in se stesso, ma sia un tassello di un grande Natale a Loano”.

In nome di questo progetto gli organizzatori esprimo il loro ringraziamento all’amministrazione comunale loanese per il dialogo già instaurato.

Se volete essere costantemente aggiornati su tutte le novità del Natale a Loano in generale e del Mercatino Magie di Natale (e il calendario di eventi di quest’anno sarà veramente ricco!) il modo migliore è seguire la pagina Facebook Loano Christmas. Basta cliccare “mi piace” e vi si aprirà un mondo.